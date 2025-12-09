Paraná e UFPR firmam parceria para promover bem-estar de idosos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná, através da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi), e a Universidade Federal do Paraná (UFPR) assinaram um acordo de cooperação técnica nesta terça-feira (9) em Curitiba. A parceria visa desenvolver ações conjuntas para promover o envelhecimento saudável, focando no bem-estar, autonomia e qualidade de vida da população idosa.

O acordo prevê a integração de esforços acadêmicos, técnicos e administrativos em diversas frentes. Entre os objetivos estão a promoção da educação permanente sobre envelhecimento, o fortalecimento de práticas multiprofissionais no atendimento aos idosos e o desenvolvimento de estudos e projetos de extensão sobre o tema.

Leandre Dal Ponte, secretária da Semipi, destacou que a parceria consolida uma rede articulada entre a universidade e as políticas públicas para idosos. Segundo ela, a cooperação permitirá que ambas as entidades contribuam de forma coordenada para inovar e expandir as políticas de envelhecimento no estado.

A vice-reitora da UFPR, Camila Fachin, ressaltou a importância da aproximação entre a universidade e a sociedade. Ela afirmou que a parceria reforça o compromisso da instituição em aplicar o conhecimento acadêmico em benefício da comunidade, impactando diretamente a vida das pessoas idosas.

A expectativa é que essa integração resulte no desenvolvimento e monitoramento conjunto de projetos inovadores, além de novas metodologias para acompanhar e avaliar as políticas voltadas à pessoa idosa no Paraná.