Paraná e UFPR firmam parceria para promover bem-estar de idosos

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi), e a Universidade Federal do Paraná (UFPR) assinaram um acordo de cooperação técnica nesta terça-feira (9) em Curitiba. A parceria visa desenvolver ações conjuntas para promover o envelhecimento saudável, focando no bem-estar, autonomia e qualidade de vida da população idosa do estado.

O acordo prevê a integração de esforços acadêmicos, técnicos e administrativos em diversas frentes. Entre os objetivos estão a promoção da educação permanente sobre envelhecimento, o fortalecimento de práticas multiprofissionais no atendimento aos idosos e o desenvolvimento de estudos e projetos de extensão sobre o tema.

Segundo Leandre Dal Ponte, secretária da Semipi, a parceria consolida uma rede articulada entre a universidade e as políticas públicas para idosos, qualificando as estratégias do programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa. A cooperação também deve permitir o desenvolvimento de novas metodologias para acompanhar e avaliar políticas voltadas à terceira idade.

Camila Fachin, vice-reitora da UFPR, ressaltou a importância da aproximação entre a universidade e a sociedade. Ela afirmou que a parceria reforça o compromisso da instituição em aplicar o conhecimento acadêmico em benefício da comunidade, contribuindo para pesquisas, formação profissional e ações que impactam diretamente a vida dos idosos paranaenses.

A iniciativa busca integrar ensino, pesquisa, extensão e gestão pública para inovar e expandir as políticas de envelhecimento no Paraná. Com isso, espera-se que novos projetos sejam desenvolvidos e monitorados conjuntamente, ampliando a capacidade do estado de planejar ações baseadas em evidências para melhorar a qualidade de vida da população idosa.