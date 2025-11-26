Paraná e Instituto Promundo firmam parceria contra violência de gênero

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná, através da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi), estabeleceu uma parceria com o Instituto Promundo para desenvolver ações de prevenção à violência de gênero no estado. O acordo, formalizado durante o II Encontro Cuida Mais Paraná em Curitiba, tem como foco o trabalho com homens e a transformação das masculinidades.

A cooperação prevê formações, metodologias e estratégias para engajar homens em práticas de cuidado, visando fortalecer a rede de enfrentamento à violência contra mulheres. Como parte inicial das atividades, está sendo ministrada a formação ‘Da Teoria à Ação: Violência de Gênero, Prevenção e Masculinidades’.

Planos de trabalho municipais

Após as formações, cada município receberá apoio para elaborar planos de trabalho e estratégias locais. O objetivo é ampliar o engajamento masculino no cuidado e estruturar ações de prevenção à violência de gênero. A formação atual, com carga horária de 16 horas, conta com a participação de gestores e técnicos da Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres de Araucária, Almirante Tamandaré, Campina Grande do Sul e Curitiba.

Miguel Fontes, diretor-executivo do Promundo, destacou a importância do apoio governamental: ‘Pela primeira vez estamos implementando o Programa H com acolhimento amplo e estruturado por parte de um governo estadual, graças à abertura e ao compromisso do Paraná’.

A iniciativa faz parte do programa Cuida Mais Paraná, que em sua segunda edição reuniu mais de 1.000 gestores municipais para debater e fortalecer políticas de cuidado no estado, abrangendo mulheres, pessoas idosas, população negra e comunidades tradicionais.