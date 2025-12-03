Inovação e Inteligência Artificial

Paraná e CTI Renato Archer firmam parceria para projetos de inovação

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 03/12/25 18h07
Rodrigo Cabral (ASCOM/MCTI)

O Governo do Paraná assinou um Memorando de Entendimento com o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI) nesta quarta-feira (3). A parceria visa ampliar projetos conjuntos em áreas científicas, tecnológicas e acadêmicas, fortalecendo o ecossistema de inovação do Estado. O CTI é uma unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, reconhecida por desenvolver soluções tecnológicas para diversos setores.

O acordo prevê cooperação em várias frentes, incluindo Saúde Avançada, Tecnologias para a Saúde, Inteligência Artificial e Sensores para Agricultura de Precisão. Também estão previstas iniciativas para fortalecer ambientes promotores de inovação, como parques tecnológicos e laboratórios abertos.

Entre as possibilidades contempladas estão o desenvolvimento de projetos conjuntos, o compartilhamento de expertise técnica e a criação de soluções aplicadas a demandas públicas. A parceria busca impulsionar o ecossistema de inovação do Paraná, promovendo a transformação de conhecimento em soluções práticas para a sociedade.

Os próximos passos incluem a discussão de propostas específicas dentro das áreas prioritárias e a formalização das iniciativas conjuntas. A expectativa é que essa cooperação resulte em projetos de alto impacto para a população paranaense e brasileira.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.