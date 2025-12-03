Paraná e CTI Renato Archer firmam parceria para projetos de inovação

O Governo do Paraná assinou um Memorando de Entendimento com o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI) nesta quarta-feira (3). A parceria visa ampliar projetos conjuntos em áreas científicas, tecnológicas e acadêmicas, fortalecendo o ecossistema de inovação do Estado. O CTI é uma unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, reconhecida por desenvolver soluções tecnológicas para diversos setores.
O acordo prevê cooperação em várias frentes, incluindo Saúde Avançada, Tecnologias para a Saúde, Inteligência Artificial e Sensores para Agricultura de Precisão. Também estão previstas iniciativas para fortalecer ambientes promotores de inovação, como parques tecnológicos e laboratórios abertos.
Entre as possibilidades contempladas estão o desenvolvimento de projetos conjuntos, o compartilhamento de expertise técnica e a criação de soluções aplicadas a demandas públicas. A parceria busca impulsionar o ecossistema de inovação do Paraná, promovendo a transformação de conhecimento em soluções práticas para a sociedade.
Os próximos passos incluem a discussão de propostas específicas dentro das áreas prioritárias e a formalização das iniciativas conjuntas. A expectativa é que essa cooperação resulte em projetos de alto impacto para a população paranaense e brasileira.