Paraná é 2º estado com mais municípios em edital de políticas para mulheres

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná ficou em segundo lugar entre os estados com mais municípios habilitados no Edital de Fortalecimento da Gestão de Políticas para as Mulheres, divulgado pelo Ministério das Mulheres. Com 43 cidades aprovadas, o estado impulsionou o desempenho da Região Sul, que teve 140 inscrições no total, ficando atrás apenas do Nordeste e Sudeste.

O objetivo do edital é qualificar o atendimento e fortalecer a capacidade local de planejar e implementar ações focadas no enfrentamento à violência contra mulheres, na promoção da autonomia econômica feminina e na garantia de direitos. A iniciativa faz parte do Programa de Fortalecimento da Gestão de Políticas para as Mulheres, que visa ampliar a presença do poder público e consolidar uma política nacional de igualdade de gênero em cidades pequenas e médias.

Entre os 43 municípios paranaenses habilitados estão Agudos do Sul, Assaí, Castro, Cianorte, Jacarezinho, Palotina e Paranavaí. A lista completa está disponível no site do Ministério das Mulheres.

O bom desempenho do Paraná reflete um avanço recente, já que há poucos anos o estado não se destacava nesse tipo de iniciativa. Segundo autoridades locais, o resultado demonstra um crescimento da governança pública estadual e maior preparo das equipes municipais para concorrer a oportunidades federais na área de políticas para mulheres.