Paraná distribui mais 245 cartões do Programa Reconstrução em Rio Bonito

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná inicia nesta sexta-feira (28) a distribuição de 245 novos cartões do Programa Reconstrução em Rio Bonito do Iguaçu, no Sudoeste do Estado. Os cartões são destinados às famílias afetadas pelo tornado de 7 de novembro, para compra de materiais de construção. Esta remessa se soma às 165 unidades entregues na semana anterior, totalizando 410 cartões e um investimento de R$ 10,5 milhões.

Os benefícios variam de R$ 20 mil a R$ 50 mil, calculados conforme o grau de dano em cada imóvel. O montante faz parte dos R$ 50 milhões alocados pelo Estado ao Fundo Estadual para Calamidades Públicas (Fecap), gerenciado pela Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (Sedef).

Além dos cartões, o governo está liberando R$ 397 mil em Vouchers de Serviços para 64 famílias, destinados à contratação de mão de obra especializada. Os valores, que variam de R$ 4 mil a R$ 10 mil, foram depositados diretamente nas poupanças sociais dos moradores.

O Programa Reconstrução oferece apoio financeiro para recuperação de moradias afetadas pelo tornado. O benefício é concedido por CPF, para um único registro de imóvel, e pode ser usado para compra de materiais e contratação de serviços. A definição dos valores é baseada em laudos técnicos elaborados por voluntários do Crea-PR e homologados pela Defesa Civil Estadual.

Para casos de destruição total, o benefício chega a R$ 50 mil. Destruição parcial grave recebe R$ 35 mil, enquanto danos classificados como destruição parcial leve garantem R$ 20 mil. Imóveis considerados habitáveis após avaliação técnica não têm direito ao benefício.