Paraná discute investimentos e comércio exterior em reunião com Alckmin

Representantes da Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços do Paraná e de outros estados participaram de uma reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin no Palácio do Planalto esta semana. O encontro abordou temas como ampliação de investimentos estrangeiros, promoção do comércio exterior e impacto das taxas americanas na economia brasileira.

O secretário Marco Brasil destacou o desempenho econômico do Paraná, com crescimento de 3,4% na indústria, 1% no comércio e 2,5% em serviços. Ele mencionou um pacote de R$ 300 milhões em créditos de ICMS para auxiliar empresas afetadas pelas tarifas de importação dos EUA, focando principalmente no setor madeireiro.

O Paraná exporta em média US$ 1,5 bilhão anualmente para os Estados Unidos. Até outubro de 2025, as exportações somaram US$ 1 bilhão, uma queda de 17% em relação ao ano anterior. O secretário expressou preocupação com os impactos das tarifas americanas sobre o setor madeireiro e busca apoio federal para discussões diplomáticas.

Durante o encontro, o governo federal apresentou a Janela Única de Investimentos, uma ferramenta que visa integrar os entes federativos na área de investimentos. O primeiro módulo será lançado em fevereiro de 2026, com o objetivo de centralizar informações, desburocratizar processos e facilitar operações de investimentos. Segundo Alckmin, a iniciativa pode reduzir o Custo Brasil em R$ 50 bilhões.