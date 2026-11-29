Os paranaenses ainda terão pela frente vários meses de preocupação com eventos climáticos extremos. Mesmo após atingir seu pico de intensidade, previsto para este fim de ano e início de 2027, o El Niño continuará influenciando o clima no Sul do Brasil. De acordo com projeções da MetSul Meteorologia, o risco elevado de enchentes, tempestades severas e tornados deve persistir pelo menos até a metade do próximo ano.

O Paraná já vem sofrendo as consequências de uma temporada marcada por fenômenos meteorológicos severos. Somente no dia 20 de novembro, dois tornados atingiram o estado, nos municípios de Foz do Iguaçu e Manoel Ribas. Ambos foram classificados pelo Simepar na categoria F1 da Escala Fujita, com ventos estimados entre 117 km/h e 180 km/h.

No início do mês, Maringá também sofreu com a passagem de um tornado, de categoria F2, que provocou estragos em imóveis, derrubou centenas de árvores e deixou milhares de moradores sem energia elétrica.

Por que o risco de tornados continuará alto em 2027?

O fato de o El Niño atingir seu pico entre dezembro e janeiro não significa que as condições meteorológicas voltarão à normalidade logo em seguida. O fenômeno, caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial, perde intensidade gradualmente.

Projeções da Universidade Columbia, nos Estados Unidos, divulgadas pela MetSul, apontam para a continuidade do fenômeno até o fim do outono de 2027 no Hemisfério Sul.

Além disso, o climatologista James Hansen, que liderou pesquisas climáticas da NASA e atualmente é pesquisador da Universidade Columbia, alerta que a intensidade excepcional deste El Niño, somada ao aquecimento global, pode agravar eventos climáticos extremos.

O meteorologista Luiz Fernando Nachtigall, da MetSul, também chama a atenção para a frequência excepcionalmente alta de tornados registrados nos três estados do Sul neste ano. A tendência é de que as condições favoráveis à formação desses fenômenos permaneçam nos próximos meses.

Isso não significa que haverá tornados constantemente no Paraná, mas que o estado permanecerá exposto a um risco acima do habitual. A população deve acompanhar as previsões meteorológicas e os alertas emitidos pela Defesa Civil, especialmente nos dias com previsão de tempestades severas.