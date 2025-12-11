Fazenda

Paraná desenvolve app nacional para Declaração de Conteúdo Eletrônica

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 11/12/25 12h07

A Receita Estadual do Paraná e a Celepar lançaram o aplicativo da Declaração de Conteúdo Eletrônica (DC-e), que será usado em todo o Brasil a partir de 2026 para o envio de encomendas. A ferramenta digital moderniza a emissão do documento utilizado no transporte de encomendas quando não for obrigatória a Nota Fiscal.

A DC-e é um documento exclusivamente digital, emitido e armazenado eletronicamente, com validade jurídica garantida pela autorização de uso e assinatura digital. O objetivo é documentar operações sem exigência de documento fiscal, substituindo a antiga declaração em papel.

A partir de 6 de abril de 2026, todos os envios exigirão a emissão da DC-e, conforme a legislação e o Ajuste SINIEF 05/21. O Paraná foi escolhido para desenvolver a solução tecnológica para essa nova etapa na digitalização dos serviços fiscais relacionados ao transporte de bens.

O aplicativo já está disponível para Android e iOS, com versão web prevista para breve. Para usar, o usuário deve informar o emitente e o destinatário da encomenda, descrição dos itens transportados, quantidade, peso, valor e características do pacote, além do tipo de envio (Correios, transportadora ou conta própria).

Após a emissão da DC-e, o remetente deverá acompanhar o envio com a DACE (Documento Auxiliar da Declaração de Conteúdo Eletrônica), representação gráfica do documento que poderá ser apresentada durante fiscalizações ao longo do trajeto da encomenda.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.