Paraná desenvolve algoritmo para prever reincidência de violência doméstica

A Secretaria Estadual da Segurança Pública (Sesp) do Paraná está desenvolvendo uma ferramenta tecnológica inédita no país para mapear as probabilidades de mulheres que já foram vítimas de violência doméstica serem agredidas novamente. O Algoritmo de Revitimização de Violência Doméstica utiliza inteligência artificial para cruzar dados de Boletins de Ocorrência Unificados de 2010 a 2023, visando subsidiar ações preventivas mais efetivas das polícias paranaenses.

O projeto analisará mais de 15 milhões de informações em boletins de ocorrências e no Formulário Nacional de Avaliação de Risco (Fonar) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O resultado será apresentado em um dashboard que mapeia fatores indicativos de maiores probabilidades de novas agressões, como a existência de filhos, dependência financeira da vítima, situação econômica do agressor e acesso a armas de fogo.

O algoritmo gerará um índice de 0 a 1, demonstrando o nível de risco da vítima sofrer uma nova agressão. Esse índice orientará o trabalho das forças de segurança, buscando uma resposta mais rápida no atendimento à vítima para minimizar as chances de reincidência.

O desenvolvimento da tecnologia está sendo realizado pelo Centro de Análise, Planejamento e Estatística (Cape/Sesp), em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O ciclo de desenvolvimento seguirá até 2026, passando por etapas rigorosas de coleta, tratamento, modelagem e validação de dados.

Autoridades envolvidas no projeto ressaltam que o uso da inteligência artificial não substituirá a avaliação caso a caso dos agentes, mas fornecerá subsídios para ações de prevenção baseadas em dados estatísticos. O objetivo principal é garantir que nenhuma mulher em situação de alto risco fique desprotegida.