Paraná define estratégias de saúde mental na Atenção Primária para 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) do Paraná concluiu nesta quinta-feira (11) o 18º Encontro de Tutores Regionais do PlanificaSUS, em Curitiba. O evento reuniu 110 tutores de todas as regiões para avaliar os trabalhos de 2025 e definir estratégias de saúde mental na Atenção Primária à Saúde (APS) para 2026.

A nova fase do projeto “Gestão do Cuidado em Saúde Mental” visa fortalecer a linha de cuidado na APS, ampliar capacitações para o uso do Manual de Intervenções mhGAP e implementar um modelo de estratificação de risco. O manual, desenvolvido pela OMS, oferece protocolos clínicos para profissionais não especializados.

O modelo organiza o atendimento em subpopulações, desde ações de promoção da saúde até cuidados intensivos, com intervenções compartilhadas entre equipes da APS e Centros de Atenção Psicossocial (Caps). O objetivo é garantir cuidado adequado a cada cidadão, descentralizando o tratamento e ampliando o acesso no SUS.

Para 2026, o plano inclui a expansão e qualificação dos serviços, promovendo articulação entre APS e serviços especializados. Serão trabalhadas ferramentas como plano de cuidados e organização dos processos de atenção a eventos agudos em saúde mental.

O Paraná implementou o PlanificaSUS em 100% dos municípios, com mais de 18 mil profissionais qualificados. A iniciativa é uma parceria da Sesa com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Hospital Israelita Albert Einstein, através do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS do Ministério da Saúde.