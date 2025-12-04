Paraná cria 8 satélites de museus estaduais em diferentes regiões

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná anunciou a criação de oito satélites dos museus estaduais em diferentes regiões do estado a partir de 2026. A iniciativa, apresentada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, visa descentralizar os equipamentos museológicos, até então concentrados em Curitiba, permitindo que mais de 3 milhões de peças dos acervos circulem por outras localidades.

Os novos espaços serão instalados em Londrina, Cascavel, Maringá, Guarapuava, Tunas do Paraná, Paranaguá, Ponta Grossa e Pato Branco. Cada satélite abrigará acervos de diferentes museus estaduais, como o Museu Paranaense, o Museu de Arte Contemporânea do Paraná e o Museu da Imagem e do Som do Paraná.

A implantação será formalizada por meio de termos de cooperação entre o Governo do Estado, os municípios e, no caso de Cascavel, com a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). A Secretaria de Estado da Cultura ficará responsável pela licitação do mobiliário expositivo, curadoria e disponibilização das obras, enquanto os municípios e a universidade atuarão na gestão local.

Segundo a secretária de Estado da Cultura, Luciana Casagrande Pereira, o projeto consolida uma política cultural construída nos últimos anos e dialoga com outras ações estratégicas, como a presença do Museu Oscar Niemeyer em Cascavel e o anúncio de novos equipamentos culturais de projeção internacional, incluindo o futuro Centre Pompidou Paraná, em Foz do Iguaçu.

A iniciativa busca promover a democratização cultural, estimular a formação de públicos e fortalecer a identidade regional por meio da presença permanente do patrimônio museológico em diferentes pontos do Estado, ampliando o acesso da população à arte, história e memória paranaense.