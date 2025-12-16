Infraestrutura e Logística

Paraná contrata programa para avaliar 201 interseções rodoviárias

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) contratou o Programa Conexões Seguras para avaliar 201 interseções em rodovias estaduais. O objetivo é identificar necessidades de melhorias na trafegabilidade e segurança viária. O investimento total é de R$ 10.633.147,23.

O programa será executado em duas etapas ao longo de 24 meses. Na primeira fase, serão realizados estudos das interseções, identificando pontos críticos de segurança, inclinações acentuadas e geometria inadequada. A segunda etapa prevê a elaboração de anteprojetos de engenharia com soluções para os problemas identificados.

Soluções propostas e abrangência regional

Entre as possíveis intervenções estão o aumento da capacidade de tráfego, implantação de passeios e ciclovias, correção de níveis nas vias de acesso e até mesmo a substituição de interseções em nível por viadutos e trincheiras. O programa abrange cinco superintendências regionais do DER/PR: Leste, Campos Gerais, Norte, Noroeste e Oeste.

Ao final do processo, será criado um banco de anteprojetos que servirá de base para futuras licitações de obras nas rodovias estaduais. A iniciativa busca melhorar as condições de tráfego e segurança em todas as regiões do Paraná, beneficiando motoristas e pedestres que utilizam as vias estaduais.

