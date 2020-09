Desde o início da pandemia do novo coronavírus até agora, o Paraná já registrou um total de 138.293 casos de pessoas infectadas e 3.467 mortes em decorrência da Covid-19. Os números constam no boletim desta sexta-feira (4) da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Na comparação com o boletim anterior, divulgado na quinta-feira (3), há um acréscimo de 1.902 novos casos de infectados pelo vírus e mais 56 mortes provocadas pela doença.

publicidade

LEIA MAIS – Curitiba volta pra bandeira laranja; aumento de casos da covid-19 traz novo alerta

Dos 56 mortos, há 19 mulheres e 37 homens, com idades que variam de 31 a 100 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 2 de agosto a 4 de setembro. Entre os casos confirmados, 1.024 estão internados (redes pública e particular). Há ainda outros 1.240 pacientes internados com suspeita de infecção, aguardando resultado de exame. Confira a evolução dos casos de coronavírus no Paraná.

Infográfico…

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.