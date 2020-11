Nesta segunda-feira (16), a Secretaria de Estado da Saúde contabilizou mais 1.669 novos casos de coronavírus e 31 mortes em decorrência da doença em todo o estado. No total, Paraná soma 238.291 casos e 5.677 mortes desde o início da pandemia.

Em todo o estado, 655 pessoas seguem internadas com diagnóstico positivo. São 564 pacientes em leitos exclusivos para coronavírus do SUS, sendo 280 em UTI e 284 em enfermaria. 91 pacientes estão em rede particular, 30 em UTI e 61 em enfermaria.

Ainda há 992 pessoas internadas que aguardam o resultado de exames, sendo 447 em leitos de UTI e 545 em enfermaria. Eles estão em leitos das redes públicas e particulares e são considerados casos suspeitos.

Mortes

Do total de 31 óbitos registrados nesta segunda-feira (16), 11 são mulheres e 20 homens, com idades entre 38 e 86 anos. Os óbitos ocorreram entre 20 de junho e 16 de novembro.

Os óbitos foram registrados em Colombo (3), Maringá (3), Rolândia (3), Araucária (2), Cascavel (2), Marechal Cândido Rondon (2), Paranaguá (2). A Secretaria da Saúde registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos municípios de Abatia, Antonina, Astorga, Campo Largo, Capanema, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Jataizinho, Londrina, Paiçandu, Pinhais, Ponta Grossa, Santa Fé e Sarandi.

O monitoramento do governo do estado ainda registra 2.492 casos de residentes de fora, sendo que 51 pessoas faleceram.