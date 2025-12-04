Paraná conquista selo Diamante em Transparência Pública pelo 4º ano seguido

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná recebeu seu quarto selo Diamante em Transparência Pública, o mais alto reconhecimento nacional concedido pelos Tribunais de Contas. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (04) durante o IV Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, em Florianópolis. Desde a criação do ranking dos Portais da Transparência em 2022, o portal do Executivo paranaense mantém-se na primeira classificação.

O Portal da Transparência do Paraná, coordenado pela Controladoria-Geral do Estado (CGE), obteve nota máxima de 100%. Este resultado supera a média nacional geral de 66,6% e a média entre os estados de 86,65%. O Paraná divide a liderança com Amazonas, Ceará e Goiás, alcançando o melhor desempenho na Região Sul, à frente de Santa Catarina (96,89%) e Rio Grande do Sul (96,70%).

A avaliação, parte do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) liderado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), será disponibilizada na página do Radar da Transparência Pública. O levantamento incorpora novos critérios a cada edição para medir o grau de transparência das entidades públicas.

Em 2025, o Portal da Transparência do Paraná registrou cerca de 3 milhões de usuários e 100 milhões de páginas visitadas. Foram gerenciadas 153 melhorias e monitoradas 121 consultas, com 5.840 verificações dos itens obrigatórios. Apesar do aumento de 12% no volume de pedidos pela Lei de Acesso à Informação, o prazo médio de resposta ficou em 16 dias, abaixo do limite legal de 20 dias.

A metodologia de avaliação verifica o cumprimento das exigências de disponibilização espontânea de dados (transparência ativa), conforme instrumentos normativos nacionais, especialmente a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a Lei de Acesso à Informação (LAI). A Matriz de Avaliação contém 176 critérios, classificando os portais em categorias que vão de Diamante a Inexistente.