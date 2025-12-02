Paraná conquista 48 medalhas na Paralimpíada Escolar Brasileira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná encerrou sua participação na Paralimpíada Escolar Brasileira com um total de 48 medalhas, sendo 26 de ouro, 15 de prata e sete de bronze. A delegação paranaense, composta por 170 integrantes entre atletas, técnicos e equipe de apoio, competiu em sete modalidades diferentes.

Destaque para o atleta Murilo Burghi, que estabeleceu um novo recorde no Arremesso de Peso, categoria Sub-14 T21, com a marca de 7,90 metros. Na natação, Erick Rafael brilhou ao conquistar o melhor tempo nos 100m Costas e nos 50m Borboleta, finalizando a competição com cinco medalhas de ouro.

O estado avançou no ranking geral, somando 195 pontos e terminando em 10º lugar entre as 27 delegações participantes. Isso representa uma melhora em relação à edição anterior, quando o Paraná ficou em 12º lugar.

Richard Martins, chefe da delegação, atribuiu o crescimento no ranking ao trabalho conjunto das secretarias estaduais do Esporte e da Educação, que têm ampliado investimentos e programas voltados ao paradesporto escolar.

A Paralimpíada Escolar Brasileira reuniu 316 atletas de todo o país, sendo disputada em duas etapas entre 17 e 28 de novembro. Para muitos participantes, como Júlio César do atletismo Sub-14, a competição foi uma experiência transformadora, indo além do desafio esportivo.

Júlio deixou uma mensagem inspiradora para outros jovens com deficiência interessados em ingressar no esporte: “A dica que eu dou é não desistir, muda sua cabeça, dê seu melhor. Não importa a deficiência, você é aceito, incluso e acolhido por nós. Portanto, faça o seu esporte com orgulho e com amor”.