Paraná conquista 48 medalhas na Paralimpíada Escolar Brasileira 2023

O Paraná encerrou sua participação na Paralimpíada Escolar Brasileira 2023 com um total de 48 medalhas, sendo 26 de ouro, 15 de prata e sete de bronze. A delegação paranaense, composta por 170 integrantes entre atletas, técnicos e equipe de apoio, competiu em sete modalidades diferentes e alcançou a 10ª posição no ranking geral, com 195 pontos, avançando duas posições em relação ao ano anterior.

O evento, que reuniu 2.056 atletas de todo o Brasil, foi realizado em duas etapas entre 17 e 28 de novembro, abrangendo diversas modalidades paralímpicas. Destaque para o atleta Murilo Burghi, que estabeleceu um novo recorde no Arremesso de Peso, categoria Sub-14 T21, com a marca de 7,90 metros. Na natação, Erick Rafael brilhou ao conquistar cinco medalhas de ouro, incluindo o melhor tempo nos 100m Costas e 50m Borboleta.

Richard Martins, chefe da delegação, atribuiu o crescimento no ranking geral ao trabalho conjunto das secretarias estaduais do Esporte (SEES) e da Educação (Seed-PR), que têm ampliado investimentos e programas voltados ao paradesporto escolar. Ele ressaltou a importância da experiência adquirida pelos atletas em uma competição de alto nível para o desenvolvimento do esporte paranaense.

A Paralimpíada Escolar também marcou a estreia de diversos atletas em uma competição nacional. Júlio César, do atletismo Sub-14, descreveu sua participação como “maravilhosa” e deixou uma mensagem inspiradora para outros jovens com deficiência interessados em ingressar no esporte: “Não desista, mude sua cabeça, dê seu melhor. Não importa a deficiência, você é aceito, incluso e acolhido por nós. Faça o seu esporte com orgulho e amor.”