O Paraná tem mais 2.123 casos confirmados de pessoas infectadas pelo novo coronavírus e mais 68 mortes em decorrência da Covid-19 (33 mulheres e 36 homens, com idades que variam de 27 a 103 anos; os óbitos ocorreram entre 22 de novembro e 8 de dezembro). Os números constam no boletim divulgado nesta terça-feira (8) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

A Sesa registra também 2.453 casos retroativos – do período entre 28 de maio a 6 de dezembro – que estavam com investigação em aberto e agora foram encerrados como confirmados. Desde o início da pandemia até aqui, o Paraná soma 306.034 casos e 6.481 mortos.

Além disso, 1.251 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 1.023 pacientes em leitos SUS e 228 em leitos da rede particular. Há outros 1.540 pacientes internados que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

Em todo o Paraná, a taxa de ocupação atual de leitos de UTI do SUS para adulto, com suspeita ou confirmação de Covid-19, é de 87%. Confira a evolução dos casos no Paraná.