A Secretaria de Estado da Saúde informou neste domingo (8) que foram contabilizadas mais 90 mortes causadas por coronavírus no Paraná. É o maior número de óbitos já registrados em um único dia desde o início da pandemia, porém, a secretaria informou que isso se deve ao acréscimo de 60 mortes ocorridas em Curitiba entre os dias 9 de agosto e 2 de novembro. Os outros 30 óbitos são de 16 mulheres e 14 homens, com idades que variam de 48 a 94 anos.

Já o número de novos casos registrados nas últimas 24 horas é de 852. Com isso, o Paraná chega a um total de 218.987 casos e 5.401 mortes. A média móvel de casos apresenta queda de 11,7%, o que caracteriza quadro de estabilidade. Já a média de mortes tem redução de 31,3% em relação a 14 dias atrás. A taxa de ocupação de UTIs exclusivas para covid-19 está em 60%, com 540 leitos ocupados e 358 livres.

