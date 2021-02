O Paraná teve confirmados nesta quarta-feira (3) mais 2.478 novos casos de coronavírus e 52 mortes causadas pela Covid-19. Com os números divulgados no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), já são 554.577 casos e 10.111 óbitos registrados no estado desde o início da pandemia.

Das mortes contabilizadas nesta quarta, 23 são de mulheres e 29 de homens, com idades entre 32 e 96 anos. Os óbitos ocorreram entre 11 de agosto de 2020 e 3 de fevereiro de 2021.

O boletim indica ainda que existem atualmente 2.578 pessoas internadas com suspeita ou confirmação de Covid-19 no estado, considerando leitos clínicos e de UTI nas redes pública e particular. A taxa de ocupação das UTIs SUS exclusivas para Covid passou para 84%, com 1.024 leitos ocupados dos 1.223 disponíveis.