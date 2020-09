O Paraná tem 816 pessoas internadas em UTIs SUS para adultos exclusivamente voltadas para a covid-19. É o maior número registrado em setembro. Com isso, a taxa de ocupação desse tipo de leito no estado subiu para 75% – o que não ocorria desde 18 de agosto. Colocando na conta também os quartos clínicos, são 2.230 pessoas estão internadas em hospitais públicos e privados por suspeita ou confirmação de coronavírus.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (10) pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), o Paraná chegou a 146.770 ocorrências da Covid-19 desde o início da pandemia – são 1.978 casos novos em relação ao dia anterior.

Já as mortes pela doença subiram para 3.671 com as 49 registradas no informativo – 19 mulheres e 30 homens de 48 a 100 anos. São considerados recuperados 102.458, ou seja, 69,8% dos infectados. Aguardam resultados de exames comprovando ou não a doença 5.379 paranaenses.

