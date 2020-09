O Paraná registrou nesta segunda-feira (14) o menor número de novos casos de coronavírus em um dia desde o fim de junho. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), foram 638 ocorrências, que elevam o total da pandemia para 153.176. O número de mortes no informe é 30, sendo 12 mulheres e 18 homens, entre 19 e 91 anos. Já foram perdidas 3.813 vidas paranaenses para a covid-19.

Atualmente, o Paraná investiga 4.429 casos suspeitos da doença. Já estão recuperados 105.670 dos infectados – 68,9% do total. A taxa de ocupação das UTIs SUS adulto exclusivas para Covid-19 teve alta, chegando a 77% (832) das 1.085 disponíveis. O recorde, alcançado no final de julho, é 79%. Somando leitos públicos e privados, tanto de UTIs quanto de enfermarias/clínicos, são 2.210 pessoas internadas no estado, com suspeita ou confirmação da nova doença.

