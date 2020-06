A pandemia de coronavírus no Paraná completa três meses nesta sexta-feira (12) com um alerta: o contágio da covid-19 está acelerado em todo o estado, o que reforça as medidas de prevenção, como isolamento social, lavar as mãos,uso de álcool gel e de máscara e evitar aglomerações.

publicidade

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) aponta aumento de 344% no número de infectados só nos últimos 30 dias. De acordo com o último boletim epidemiológico, o Paraná soma agora 8.457 infectados. Já o número de mortes nos últimos 30 dias aumentou 148%, chegando a 280 mortes. Os recuperados somam 2.887 pessoas.

A curva da infecção acelerou consideravelmente a partir de 12 de maio. De lá para cá, tanto o governo do estado quanto as prefeituras flexibilizaram as regras de isolamento social, com reabertura de estabelecimentos não essenciais, como shoppings e academias. Segundo o boletim epidemiológico naquela data, eram 1.906 casos confirmados e 113 mortes em decorrência da Covid-19.

LEIA MAIS – Mortes por covid-19 em Curitiba quase dobram em apenas 18 dias e viram rotina

Esse crescimento nos números acende o alerta das autoridades de saúde para que não seja preciso adotar um lockdown, o fechamento total das cidades do estado. “Podemos tomar a medida de confinamento, o chamado lockdown, se for necessário, apesar de todo o trabalho para que isso não aconteça. Daqui a pouco vamos ter mais pessoas internadas, mais leitos ocupados, mais gente procurando as unidades de saúde. O sistema pode, sim, colapsar se a curva continuar neste ritmo de crescimento”, alerta o secretário estadual de Saúde, Beto Preto.

publicidade

Beto Preto ainda explica que o estado segue apostando no isolamento social como fator decisivo para se evitar o lockdown umas regiões do Paraná. “O momento é de exercer o isolamento domiciliar e o distanciamento social como verdadeiros remédios para essa pandemia”, afirmou.

Junho

O mês de junho está apenas quase na metade e já houve aumento de 44% no número de casos, com 3.779 pessoas infectadas. Já o número de óbitos aumentou 35%, somando 99 mortes em junho.

Tal quadro faz o governo reforçar a orientação para medidas de isolamento social e cuidados como lavar as mãos constantemente, o uso de álcool gel e máscaras, além de se evitar aglomerações. Mesmo assim, cidades como a capital, vêm registrando aglomerações em bares e outros estabelecimentos, o que preocupa muito e levou a prefeitura a reforçar a fiscalização.

Os primeiros casos de covid-19 no Paraná foram confirmados no dia 12 de março. Na ocasião, a Secretaria da Saúde registrou seis infecções, cinco delas em Curitiba. Em abril, um mês depois, também de acordo com o boletim epidemiológico, o número passou para 738 casos e 30 mortes.

Cidades

Quinta-feira (11), a covid-19 alcançou 295 cidades, ou 74% dos 399 municípios do estado. De acordo com as divisões regionais da Sesa, Curitiba e região metropolitana (2ª Regional) concentram 2.758 casos, com 996 recuperados e 109 óbitos, maior registro absoluto.

VEJA MAIS – Polícia Militar cria canal de denúncias de aglomeração no aplicativo 190 PR

A segunda área em incidência é a de Cascavel (10ª Regional), com 1.189 casos, 242 recuperados e 14 óbitos, e a terceira é a de Londrina (17ª), com 942 casos, 251 recuperados e 47 óbitos.

Leitos

O Paraná mantém uma taxa controlada de ocupação em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para adultos, atualmente de 51%, e de enfermarias, também para adultos, de 30%.

Em relação a UTIs, o maior índice de ocupação está na macrorregião Oeste, que abriga Cascavel, Pato Branco e Foz do Iguaçu, entre outros municípios. A taxa é de 67%. Já em relação a enfermarias, a macrorregião Leste, responsável pelo Litoral e Região Metropolitana de Curitiba, apresenta ocupação de 37%.

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?