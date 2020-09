O Paraná já registrou 154.168 casos de coronavírus desde o início da pandemia, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde desta terça-feira (15). Desse total, 70,6% dos infectados estão recuperados, o que significa 108.879. De acordo com o informe, o estado somou mais 992 ocorrências do vírus em relação ao dia anterior.

Já as mortes causadas pela covid-19 chegaram a 3.878 – foram computadas mais 66 vítimas nesta terça, 23 mulheres e 43 homens, entre 25 e 96 anos. Há 5.688 pessoas aguardando resultados de exames. A taxa de ocupação das UTIs SUS adulto exclusivas para a covid-19 caiu de 77% para 73%, com 790 das 1.085 unidades sendo utilizadas. O número de internados no Paraná, nas redes pública e privada, somando leitos clínicos e de tratamento intensivo, é de 2.154, incluindo casos suspeitos e confirmados da nova doença.