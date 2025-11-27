Paraná capacita 84 profissionais para atendimento de urgência materno-infantil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) do Paraná concluiu nesta semana um ciclo de capacitação da Rede de Urgência, reunindo 84 profissionais para aprimorar o cuidado às gestantes, parturientes, puérperas e recém-nascidos. A última etapa ocorreu no Centro Estadual de Simulação Realística da Sesa, com foco nos profissionais das macrorregiões Norte e Noroeste.

O curso teve como objetivo reforçar protocolos assistenciais e de regulação, alinhados às diretrizes estaduais da Linha de Cuidado Materno-Infantil e à Nota Técnica nº 01/2025. A iniciativa visa padronizar condutas, fortalecer a integração regional e melhorar a resposta assistencial em situações de urgência e emergência obstétrica e neonatal.

Durante as atividades, foram abordados temas cruciais para a segurança da mãe e do bebê, incluindo a decisão sobre o melhor meio de transporte para a paciente, seja por ambulância terrestre ou aeronave em casos críticos. Os profissionais também foram treinados para lidar com as principais emergências durante o parto e problemas graves que podem surgir no recém-nascido.

A capacitação focou ainda nos fluxos assistenciais, garantindo uma comunicação e transferência integrada entre unidades de saúde, SAMU e hospitais de referência. Um ponto importante discutido foi o transporte de misericórdia, que trata do manejo de pacientes em situações extremas ou terminais.

Com o objetivo de disseminar o conhecimento, os 84 profissionais capacitados têm agora a missão de replicar o conteúdo em suas regionais de Saúde, aprimorando os protocolos e o atendimento em nível regional e ampliando a capacidade de resposta da rede da Sesa.