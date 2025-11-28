Paraná bate recorde de contratos para parques industriais em 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná assinou 127 contratos de parceria para implantação e ampliação de parques industriais através do programa Paraná Competitivo em 2025, até 24 de novembro. Esse número representa um recorde histórico, superando os 115 acordos firmados em todo o ano de 2024. Os investimentos totalizaram R$ 13,81 bilhões, com projeção de criar 21.706 empregos diretos.

O secretário da Fazenda, Norberto Ortigara, atribui o crescimento ao sucesso do programa, novos sistemas de gestão e a estabilidade econômica do estado. O Paraná conquistou nota máxima em indicadores fiscais nacionais e internacionais em 2025, transmitindo confiança aos investidores.

Entre os destaques estão dois grandes investimentos: R$ 6,7 bilhões para uma nova fábrica de pneus em Ponta Grossa, parceria entre XBRI Pneus e Linglong Tire, e R$ 3,8 bilhões para expansão do parque automotivo da Renault em São José dos Pinhais, em acordo com a empresa chinesa Geely.

Francisco Inocêncio, diretor do Paraná Competitivo, ressalta que os incentivos fiscais oferecidos pelo programa visam gerar novos postos de trabalho e promover o desenvolvimento em todas as regiões do estado. Com o atual desempenho, o Paraná deve superar o recorde de investimentos atraídos em 2024, que foi de R$ 13,82 bilhões.