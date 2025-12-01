Paraná bate recorde com 27.158 vagas de emprego em dezembro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná inicia dezembro com um recorde de 27.158 vagas de emprego disponíveis nas Agências do Trabalhador, superando a marca anterior de 26.718 oportunidades registrada no final de outubro. Os setores de produção, agroindústria, comércio e serviços concentram a maior parte das vagas.

As funções mais demandadas são alimentador de linha de produção (7.689 vagas), abatedor (1.455), operador de caixa (1.055) e magarefe (1.019). A regional de Cascavel lidera com 6.250 oportunidades, seguida por Campo Mourão com 4.193 e Curitiba com 5.092 vagas.

Além das vagas gerais, o programa Master Job oferece oportunidades para profissionais qualificados em Curitiba e região metropolitana, incluindo posições para técnicos, graduados e estagiários em diversas áreas.

O secretário do Trabalho, Qualificação e Renda do Paraná, Do Carmo, atribui o alto volume de vagas à confiança do setor produtivo e ao avanço das políticas de empregabilidade no estado.

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que o Paraná registrou o terceiro melhor saldo de empregos do Brasil, com 129,4 mil vagas formais criadas de janeiro a outubro de 2025. No acumulado dos últimos 12 meses, o estado apresentou um saldo positivo de 94.257 empregos formais.

Em outubro, o Paraná teve o quarto melhor desempenho do país, com saldo de 7.961 vagas abertas. O salário médio de admissão no estado foi de R$ 2.258,73, representando um aumento de 0,47% em relação a setembro e 1,67% em comparação ao mesmo mês de 2024.