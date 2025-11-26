Paraná avança em planos de sustentabilidade e combate às mudanças climáticas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná, eleito por quatro vezes consecutivas o estado mais sustentável do Brasil, implementa três iniciativas estratégicas para enfrentar os desafios climáticos globais: o Plano Estadual de Descarbonização, o Plano ABC+ Paraná e o Programa de Segurança Hídrica. Essas ações consolidam o estado como referência em políticas ambientais e climáticas.

O Plano ABC+ Paraná, coordenado pela Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (Seab), visa reduzir as emissões de gases de efeito estufa no campo e aumentar a resiliência da agropecuária. O programa incentiva práticas sustentáveis como integração lavoura-pecuária-floresta, plantio direto e recuperação de pastagens degradadas.

O Programa de Segurança Hídrica, conduzido pela Secretaria do Planejamento em parceria com o Banco Mundial, busca garantir disponibilidade e qualidade da água para múltiplos usos em todo o estado. Com investimentos de US$ 263 milhões, o programa abrange gestão de recursos hídricos, segurança hídrica para agricultura e saneamento rural e urbano.

Já o Plano Estadual de Descarbonização da Economia Paranaense (Pedep), a ser lançado em dezembro, visa alcançar a neutralidade climática até 2050. O plano aborda cinco setores estratégicos: agricultura, energia, transportes, processos industriais e resíduos, buscando reduzir emissões e gerar inovação e competitividade.

Essas iniciativas reforçam o compromisso do Paraná com o desenvolvimento sustentável, aliando crescimento econômico à preservação ambiental e preparando o estado para os desafios climáticos futuros.