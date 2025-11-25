Paraná avança em energia limpa com políticas públicas e investimentos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná se consolida como referência nacional em energia renovável, acumulando resultados expressivos na transição para uma economia de baixo carbono. Com políticas públicas voltadas à geração de energia limpa no campo, nas cidades e na indústria, o Estado amplia sua matriz solar e de biogás, expande as Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) e instala o maior parque eólico da Região Sul.

O programa RenovaPR, lançado em 2021, já mobilizou cerca de R$ 5,8 bilhões em investimentos e resultou na instalação de 38 mil novas usinas de geração distribuída em propriedades rurais. O volume equivale a mais de 1 gigawatt de potência instalada, energia suficiente para abastecer uma cidade de 2 milhões de habitantes.

Na geração hidrelétrica, o Paraná possui 114 PCHs e Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGHs) em operação, com previsão de R$ 1,1 bilhão em investimentos privados para a construção de 11 novas PCHs nos próximos anos. Essas pequenas usinas oferecem benefícios socioambientais significativos, preservando matas ciliares e reduzindo emissões de carbono.

O Estado também avança na energia eólica, com a autorização para instalação do Complexo Eólico Palmas II. O investimento de R$ 3,5 bilhões prevê a construção de 72 aerogeradores com potência total de 504 megawatts, suficiente para atender o consumo médio de 300 mil residências.

Nas cidades, diversas prefeituras têm adotado sistemas fotovoltaicos em prédios públicos, escolas e unidades de saúde, com apoio do governo estadual. Essas iniciativas têm gerado economia significativa para os municípios, permitindo o redirecionamento de recursos para áreas prioritárias.

Com 98% de sua energia já produzida a partir de fontes renováveis, o Paraná constrói uma política energética que alia desenvolvimento econômico, inovação e preservação ambiental, adotando uma visão de longo prazo capaz de unir competitividade e sustentabilidade.