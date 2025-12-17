Saúde

Paraná aumenta repasse para saúde de comunidades quilombolas em 2026

Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 17/12/25 17h07

O Governo do Paraná anunciou um aumento de 133% no incentivo financeiro para promoção da saúde integral da população negra em comunidades quilombolas e negras tradicionais do estado. A partir de janeiro de 2026, o valor do repasse passará de R$ 600 para R$ 1.400 por comunidade atendida.

Atualmente, 18 municípios com 35 comunidades quilombolas e 5 municípios com 8 comunidades negras tradicionais recebem o incentivo. Para ter acesso ao recurso, as prefeituras precisam aderir ao programa e cumprir uma série de condições, como vincular um Agente Comunitário de Saúde, definir uma Unidade Básica de Saúde de referência e garantir visitas mensais de equipes de saúde.

O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, explicou que a medida visa fortalecer as estratégias e ações na atenção primária para essa população. O programa segue diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral da População Negra e busca garantir o acesso à saúde mesmo em localidades distantes e de difícil acesso.

Levantamentos das equipes de saúde identificaram alta incidência de doenças crônicas nas comunidades atendidas, como hipertensão arterial, diabetes e problemas cardiovasculares. O trabalho é executado pela atenção básica dos municípios e coordenado pela Secretaria Estadual de Saúde, com acompanhamento por meio de visitas técnicas e relatórios periódicos.

