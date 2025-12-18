Paraná atrai R$ 15 bilhões em investimentos privados em 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná alcançou um novo recorde de investimentos privados em 2025, atraindo cerca de R$ 15 bilhões por meio do programa Paraná Competitivo. Foram assinados 136 contratos para implantação e ampliação de parques industriais em 49 municípios do estado, um aumento de 8% em relação ao ano anterior.

De acordo com estimativas da Secretaria de Estado da Fazenda, esses empreendimentos devem gerar aproximadamente 21,9 mil empregos diretos. O programa, criado em 2011, oferece incentivos e benefícios para empresas que desejam se instalar ou expandir operações no Paraná.

Destaques dos investimentos

Entre os principais investimentos, destaca-se a XBRI Pneus, que confirmou R$ 4,2 bilhões para uma nova fábrica no estado. A Renault do Brasil também anunciou uma expansão de R$ 3,8 bilhões em sua planta em São José dos Pinhais, em parceria com a empresa chinesa Geely.

A Cooperativa Agrária Agroindustrial planeja investir R$ 1,1 bilhão na ampliação e modernização de sua unidade em Guarapuava, incluindo a construção de duas novas plantas industriais e a entrada no segmento de produção de maltes especiais em escala industrial.

O resultado recorde é atribuído à estabilidade econômica do estado, que conquistou nota máxima nos principais indicadores fiscais do Brasil e do mundo em 2025, e à boa articulação entre o governo estadual e o setor industrial.