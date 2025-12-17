Paraná atinge recorde de R$ 5 bilhões em investimentos liquidados em 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná atingiu a marca histórica de R$ 5 bilhões em investimentos liquidados até 10 de dezembro de 2025, conforme divulgado pela Secretaria da Fazenda nesta quarta-feira (17). O valor representa um aumento de 48,5% em relação ao total executado em 2024 (R$ 3,3 bilhões) e quase quadruplica o montante investido em 2019 (R$ 1,2 bilhão).

Os investimentos liquidados referem-se a recursos efetivamente aplicados em obras, escolas, hospitais e novos equipamentos entregues à sociedade. Esse valor recorde reflete o compromisso do governo estadual com o desenvolvimento do Paraná.

Áreas prioritárias de investimento

Do total investido, R$ 1 bilhão foi destinado a obras de infraestrutura, incluindo a construção da Ponte de Guaratuba e duplicações de rodovias. A Secretaria da Saúde investiu R$ 566 milhões, a Educação R$ 488 milhões, e a Agricultura R$ 456 milhões. Na área de Segurança Pública, foram aplicados R$ 238 milhões em novos equipamentos e veículos, um aumento de 75% em relação a 2024.

Para 2026, a Lei Orçamentária Anual prevê investimentos de R$ 7,1 bilhões, um aumento de 12,7% em relação ao previsto para 2025. Esse crescimento contínuo nos investimentos visa melhorar a qualidade de vida da população paranaense através de obras e serviços públicos essenciais.