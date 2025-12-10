Paraná anuncia medidas para integrar forças de segurança estaduais e municipais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O governo do Paraná anunciou nesta quarta-feira (10) uma série de iniciativas para integrar as forças de segurança pública estaduais e municipais. Em evento no Palácio Iguaçu, o governador Carlos Massa Ratinho Junior e o secretário da Segurança Pública, Hudson Teixeira, apresentaram medidas que incluem padronização de ações, treinamento conjunto, unificação de sistemas e proposta de mudança na legislação.

O principal objetivo é permitir que o Estado possa investir diretamente nas guardas municipais (GMs), o que atualmente não é possível por restrições legais. Para isso, será elaborada uma proposta de alteração legislativa a ser enviada à Assembleia Legislativa nos próximos 60 dias, após reuniões com as partes interessadas.

Entre as medidas anunciadas estão:

– Implementação de um Sistema de Atendimento e Despacho Centralizado, com número único 190 para emergências

– Inclusão das GMs no Sistema de Boletim de Ocorrências Unificado

– Criação de um Conselho Permanente Integrado de Segurança Pública

– Acesso das GMs a bancos de dados e sistemas estaduais de segurança

– Padronização de treinamentos e equipamentos

O secretário Hudson Teixeira destacou que a integração permitirá melhor aproveitamento dos mais de 4 mil guardas municipais do estado, evitando subnotificação de crimes e aprimorando as estatísticas que orientam o policiamento.

Autoridades presentes ressaltaram que a cooperação entre as forças de segurança já tem trazido resultados positivos, como a redução dos índices de criminalidade no estado. O evento contou com a participação de representantes das polícias estaduais, guardas municipais e outras autoridades da área de segurança pública.