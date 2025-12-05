Paraná antecipa 13º salário e prevê impacto de R$ 148 milhões no PIB

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná antecipa nesta sexta-feira (5) o pagamento do 13º salário para cerca de 286 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas. A medida, que injeta R$ 2,4 bilhões na economia, deve gerar um impacto de R$ 148 milhões no Produto Interno Bruto (PIB) do estado, segundo estimativas do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes).

O cálculo do Ipardes se baseia em dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que indica que em média 35% do valor do benefício é direcionado ao consumo. Além do impacto no PIB, a antecipação deve gerar 441 novos empregos e aumentar a arrecadação tributária em R$ 49 milhões, devido à maior movimentação econômica.

O diretor-presidente do Ipardes, Jorge Callado, afirma que o pagamento integral do 13º salário demonstra a boa condição fiscal do Paraná. O estado alcançou pelo segundo ano consecutivo a nota máxima na Capacidade de Pagamento (CAPAG), um importante indicador da Secretaria do Tesouro Nacional.

Além do 13º salário, o governo estadual também antecipará a folha salarial de dezembro, que será paga no dia 18. Somando-se à folha de novembro e ao 13º, serão R$ 7,3 bilhões injetados na economia paranaense neste fim de ano.