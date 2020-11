O governo do Paraná anunciou nesta quarta-feira (11) a antecipação do pagamento do 13º salário dos funcionários estaduais para o próximo dia 4 de dezembro. O valor será depositado integralmente na conta de quase 265 mil servidores ativos, pensionistas e aposentados. A folha adicional chega a R$ 1,701 bilhão, sendo R$ 925 milhões para ativos e R$ 776 milhões de inativos.

Em fala à Agência Estadual de Notícias, órgão de comunicação oficial do governo do Paraná, o governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) disse que o pagamento antecipado é “uma demonstração de que mantemos o equilíbrio nas contas públicas mesmo durante uma das maiores crises econômicas da história” e que isso “não é a realidade de outras unidades da federação”.

Já o pagamento da reposição salarial de 1,5% prevista para janeiro de 2021 ainda é uma incógnita. Trecho da lei 19.912/2019, que autorizou a revisão salarial em três parcelas, atrela o benefício à “disponibilidade financeira” do estado.