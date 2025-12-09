Paraná amplia sistema de videomonitoramento com inteligência artificial

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná lança nesta quarta-feira (10) em Curitiba uma nova etapa do programa Olho Vivo Paraná, que ampliará o sistema estadual de videomonitoramento com a integração de tecnologias de Inteligência Artificial (IA). O investimento previsto é de R$ 400 milhões e a iniciativa será realizada em parceria com municípios que aderirem ao programa.

Até o início de 2026, está prevista a instalação de 1.500 novas câmeras inteligentes em regiões estratégicas do estado. O plano completo visa expandir para 26.500 câmeras nos próximos anos, além de criar centrais de monitoramento inteligente em todo o Paraná.

A ampliação do sistema busca aumentar a capacidade de investigação e combate a ocorrências criminais, permitindo a emissão automática de alertas e a identificação mais rápida de suspeitos, veículos furtados ou roubados e pessoas desaparecidas.

O lançamento da nova etapa do programa acontecerá às 11h no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Paraná, localizado na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1401, no bairro Rebouças em Curitiba.