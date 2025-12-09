Aviso de Pauta

Paraná amplia sistema de videomonitoramento com inteligência artificial

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 09/12/25 11h07

O Governo do Paraná lança nesta quarta-feira (10) em Curitiba uma nova etapa do programa Olho Vivo Paraná, que ampliará o sistema estadual de videomonitoramento com a integração de tecnologias de Inteligência Artificial (IA). O investimento previsto é de R$ 400 milhões e a iniciativa será realizada em parceria com municípios que aderirem ao programa.

Até o início de 2026, está prevista a instalação de 1.500 novas câmeras inteligentes em regiões estratégicas do estado. O plano completo visa expandir para 26.500 câmeras nos próximos anos, além de criar centrais de monitoramento inteligente em todo o Paraná.

A ampliação do sistema busca aumentar a capacidade de investigação e combate a ocorrências criminais, permitindo a emissão automática de alertas e a identificação mais rápida de suspeitos, veículos furtados ou roubados e pessoas desaparecidas.

O lançamento da nova etapa do programa acontecerá às 11h no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Paraná, localizado na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1401, no bairro Rebouças em Curitiba.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.