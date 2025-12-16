Paraná amplia rodovias de concreto para 755 km com novas obras anunciadas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná atingiu 755 quilômetros de rodovias com obras de pavimentação ou duplicação em concreto em diferentes fases de execução em todo o estado. O número representa um aumento de mais de 50% em seis meses, comparado aos 500 quilômetros registrados em junho. O investimento total já supera R$ 3,3 bilhões.

O novo modelo de pavimentação em concreto foi adotado por priorizar soluções de infraestrutura que trazem durabilidade, segurança e eficiência logística. O concreto tem vida útil maior que o asfalto convencional, reduz custos de manutenção e oferece mais segurança aos motoristas.

Entre os novos projetos está a duplicação da Rodovia da Uva (PR-417), entre Curitiba e Colombo, com 4,5 km. Outro empreendimento estratégico é a duplicação de 9 km da PR-170, principal acesso a Guarapuava. Na região Oeste, avança a restauração e ampliação de mais de 40 km das PR-239 e PR-317, entre Assis Chateaubriand e Toledo.

No Vale do Ivaí, está prevista a restauração e ampliação de 54,8 km da PR-272, entre Mauá da Serra e Lidianópolis. O novo balanço também inclui 70,1 km planejados para a restauração da PR-317, entre o Rio Paranapanema e Iguaraçu, no Noroeste do estado.

As novas obras se somam a outros 500 km de rodovias já pavimentadas em concreto ou com obras em andamento. Entre as principais intervenções finalizadas estão o whitetopping da PRC-280 no Sudoeste, a duplicação do Contorno Oeste de Cascavel e o primeiro trecho da Rodovia dos Minérios.