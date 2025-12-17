Paraná amplia oferta de remédios para saúde mental no SUS em 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná anunciou a ampliação da oferta de medicamentos para saúde mental na rede do Sistema Único de Saúde (SUS) a partir do primeiro semestre de 2026. A medida, que representa um investimento anual de R$ 30 milhões, inclui fármacos para o tratamento de ansiedade, depressão e esquizofrenia. Os novos medicamentos estarão disponíveis nas farmácias do SUS mediante prescrição médica.

A inclusão dos novos fármacos foi distribuída entre os componentes básico e especializado da assistência farmacêutica. No componente básico, serão ofertados escitalopram, sertralina e venlafaxina para transtornos depressivos e de ansiedade, além de naltrexona para tratamento de dependência de álcool e opioides. Já no componente especializado, foram incorporados zuclopentixol e paliperidona para tratamento complementar da esquizofrenia e do transtorno esquizoafetivo.

A ampliação da oferta medicamentosa complementa a rede de atendimento de saúde mental do estado, que inclui 160 Centros de Atenção Psicossocial (Caps), 45 ambulatórios, 73 leitos de saúde mental em hospitais gerais e 1.651 leitos em hospitais especializados em psiquiatria. Pacientes que necessitam de atendimento devem procurar inicialmente uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

Em casos de urgência ou emergência, o atendimento pode ser realizado diretamente em Unidades de Pronto Atendimento (UPA), pelo SAMU, em prontos-socorros ou Caps, com posterior continuidade do cuidado no território de origem do paciente.