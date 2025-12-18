Paraná amplia investimento para R$ 540 milhões em Apaes e escolas especiais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná anunciou nesta quarta-feira (17) um aumento significativo nos recursos destinados às Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes) e às Escolas Especializadas. O investimento anual será ampliado para R$ 540 milhões, representando um acréscimo de mais de R$ 120 milhões em relação aos valores aplicados até 2023. O anúncio foi feito durante uma sessão solene na Assembleia Legislativa em Curitiba.

De acordo com João Luiz Giona Junior, diretor-geral da Secretaria da Educação (Seed-PR), os novos termos de colaboração celebrados somam R$ 540 milhões por ano, um aumento substancial em relação aos R$ 420 milhões aplicados anteriormente. Atualmente, existem 399 termos em vigor, muitos incluindo a destinação de profissionais para as instituições.

Além do aumento no investimento geral, o governo estadual destinou R$ 3 milhões para a aquisição de kits escolares para todas as 350 Apaes e instituições coirmãs cadastradas no Paraná. Esta iniciativa torna o estado pioneiro no país nesse tipo de ação. Os kits, que contêm 31 itens como cadernos, lápis e materiais de desenho, serão distribuídos para mais de 56 mil alunos atendidos pelas Apaes.

A distribuição dos kits escolares já teve início em Paranaguá, no Litoral, e seguirá um cronograma que abrange todas as regiões do estado até fevereiro de 2026. O investimento total na aquisição desses materiais, que também serão entregues a escolas estaduais, ultrapassa R$ 41 milhões em recursos da Seed-PR.

Maíra Oliveira, chefe do Departamento de Educação Inclusiva (Dein), reafirmou o compromisso do estado em melhorar a qualidade de ensino nas Apaes, destacando a importância de garantir dignidade, equidade e qualidade no atendimento às pessoas com deficiência.