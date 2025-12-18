Paraná amplia geração própria de energia renovável no campo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná tem se consolidado como referência nacional na promoção de energias renováveis, com destaque para a energia solar. Entre 2020 e 2024, o número de sistemas fotovoltaicos instalados no estado cresceu mais de 660%, refletindo o compromisso com uma matriz energética mais limpa e eficiente.

Parte significativa desse avanço está ligada ao programa RenovaPR, criado em agosto de 2021 pelo governo estadual. A iniciativa incentiva a geração própria de energia por meio da Geração Distribuída (GD), nas modalidades solar e biogás, com foco no setor agropecuário.

Executado pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), o RenovaPR tem como meta instalar 100 mil unidades de geração até 2030. Atualmente, já soma mais de 39,5 mil unidades produtivas atendidas, oferecendo crédito facilitado, capacitação e assistência técnica aos produtores interessados.

O programa tem impacto direto nos custos de produção, especialmente no campo, onde a energia elétrica pode representar até 30% das despesas totais. Ao reduzir esse peso, o RenovaPR fortalece a competitividade do setor agropecuário e contribui para a sustentabilidade econômica e ambiental das propriedades rurais.

Produtores rurais de diversos setores, como avicultura, piscicultura e horticultura, relatam reduções significativas em seus custos energéticos após a adoção de sistemas de energia solar. Alguns chegam a economizar até 80% em suas contas de luz, permitindo reinvestimentos na propriedade e aumento da produtividade.

O RenovaPR é coordenado pelo Sistema Estadual de Agricultura (Seagri) e conta com parcerias de instituições públicas e privadas. O acesso ao programa ocorre por meio de empresas integradoras credenciadas e de linhas de crédito com juros reduzidos oferecidas pelo Banco do Agricultor Paranaense.