Paraná amplia atendimento a migrantes e cria Agência do Migrante em 2025

- Atualizado: 18/12/25 10h07

O Paraná registrou aumento de 15,7% no atendimento a migrantes em 2025, chegando a 6.650 atendimentos. O Centro Estadual de Informações para Migrantes, Refugiados e Apátridas (CEIM) ofereceu suporte em regularização documental, apoio psicossocial e orientações de empregabilidade.

A assistência documental foi o serviço mais procurado, representando 70% dos atendimentos. Migrantes receberam auxílio para emissão de documentos como Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), CPF e Carteira de Trabalho. O setor de empregabilidade ficou em segundo lugar, oferecendo orientação profissional e conexão com empresas parceiras.

Nova Agência do Migrante

Em 2025, o estado criou a Superintendência-Geral de Governança Migratória (SSGM) e inaugurou a Agência do Migrante no Centro de Curitiba. A agência reúne quatro unidades: CEIM, ORGMIGRA (produção de dados), MIGRAHUB (articulação de soluções) e Ouvidoria do Migrante.

Foz do Iguaçu também ganhou um posto avançado da Agência do Migrante dentro do Poupatempo, com mais de 40 serviços voltados à população estrangeira. As iniciativas buscam ampliar o acesso a direitos, inclusão social e integração dos migrantes no Paraná.

