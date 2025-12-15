Paraná amplia ações para envelhecimento saudável no SUS

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Sistema Único de Saúde (SUS) do Paraná está expandindo iniciativas para promover o envelhecimento saudável da população. As ações fazem parte do programa Envelhecer com Saúde no Paraná, que visa oferecer cuidado integral e prevenir agravos em idosos.

Projeções indicam que em 25 anos quase um terço dos paranaenses terá mais de 60 anos, chegando a 3,7 milhões de pessoas nessa faixa etária. Atualmente, os idosos representam 17% da população do estado, cerca de 2 milhões de habitantes, segundo dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes).

A Atenção Primária à Saúde é o principal ponto de entrada para esse cuidado. Em 2024, foram realizadas mais de 8,6 milhões de consultas para idosos nas unidades de saúde do estado. De janeiro a outubro de 2025, o número chegou a 7.935.833 atendimentos individuais.

As equipes multiprofissionais realizam a Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (AMPI) e elaboram planos de cuidado individualizados. Também são utilizadas ferramentas como a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa e o Sistema de Informação da Pessoa Idosa para acompanhamento clínico.

Para qualificar os profissionais, a Secretaria de Saúde lançou recentemente um curso à distância sobre a Linha de Cuidado à Saúde da Pessoa Idosa no Paraná. Além disso, mais de 4 mil profissionais foram capacitados em 2024 para aplicar o Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional 20, ferramenta que identifica riscos clínicos e funcionais.

Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, 76,3% dos idosos paranaenses não possuem plano de saúde privado, reforçando a importância do SUS como principal garantidor do cuidado contínuo a essa população.