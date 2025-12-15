Paraná amplia ações de saúde para envelhecimento saudável da população

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná está expandindo e qualificando a rede assistencial do Sistema Único de Saúde (SUS) com foco no cuidado integral e na prevenção de agravos para a população idosa. As ações fazem parte do programa Envelhecer com Saúde no Paraná, que reúne estratégias intersetoriais para promoção da saúde e garantia de direitos.

Projeções indicam que em 25 anos quase um terço dos paranaenses terá mais de 60 anos, chegando a cerca de 3,7 milhões de pessoas nessa faixa etária. Atualmente, os idosos representam 17% da população do estado, aproximadamente 2 milhões de habitantes, segundo dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes).

A Atenção Primária à Saúde é o principal ponto de entrada desse cuidado. Em 2024, foram realizadas mais de 8,6 milhões de consultas para pessoas idosas nas unidades de saúde. De janeiro a outubro de 2025, o número chegou a 7.935.833 atendimentos individuais.

Avaliação e planos de cuidado individualizados

As equipes multiprofissionais realizam a Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa (AMPI) e elaboram planos de cuidado individualizados. A rede utiliza instrumentos como a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa no Paraná e o Sistema de Informação da Pessoa Idosa para facilitar o acompanhamento clínico e direcionar políticas públicas.

Para identificar riscos clínicos e funcionais, é utilizado o Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional 20, ferramenta validada pelo Ministério da Saúde. Mais de 4 mil profissionais foram capacitados em 2024 para aplicar esse instrumento. Além disso, mutirões de saúde atenderam cerca de 700 pessoas idosas ao longo do ano.

Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, 76,3% das pessoas idosas no Paraná não têm plano de saúde, reforçando a importância do SUS como principal garantidor do cuidado contínuo a essa população.