Paraná na rota de temporais severos com ventos de até 100 km/h; veja previsão

O Paraná enfrenta um período de instabilidade que começa a se intensificar na tarde deste domingo (1º) e deve continuar ao longo da primeira semana de novembro. A previsão é de temporais, chuvas intensas, descargas elétricas e rajadas de vento, com possibilidade de granizo em diferentes regiões do estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para grande parte do território paranaense, com previsão de ventos que podem chegar a 100 km/h nesta segunda-feira (2), feriado de Finados.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o aumento da instabilidade está relacionado à intensificação de um sistema de baixa pressão atmosférica nos países vizinhos. O fenômeno favorece a entrada de umidade no Sul do Brasil e, combinado ao calor, cria condições para a formação de tempestades.

Ainda neste domingo, as áreas de chuva devem se espalhar pelo estado, principalmente a partir da tarde. Os temporais tendem a ocorrer de maneira irregular, o que significa que algumas cidades poderão registrar chuva intensa enquanto municípios próximos terão pouca ou nenhuma precipitação. Nas áreas atingidas, há risco de raios e ventos fortes.

Segunda-feira terá risco elevado de tempestades

A situação exige atenção especial durante o feriado de Finados. De acordo com o Simepar, a entrada de ar quente e úmido vindo do Norte do Brasil deve favorecer a formação de novas áreas e linhas de instabilidade. Os temporais mais intensos são esperados entre a madrugada e a manhã de segunda-feira (2), mas a chuva poderá continuar durante a tarde.

O Inmet mantém avisos para todas as cidades do Paraná. Nas áreas sob alerta amarelo, há previsão de chuva de até 30 milímetros por hora ou 50 milímetros ao longo do dia, com ventos de até 60 km/h.

Já o alerta laranja, que abrange a maior parte do estado, indica possibilidade de precipitação de até 60 milímetros por hora ou 100 milímetros em um dia, além de rajadas de vento entre 60 e 100 km/h e queda de granizo.

A Defesa Civil do Paraná também chama a atenção para o risco de tempestades severas, especialmente nas regiões Noroeste, Norte Central e Norte do estado. Entre as possíveis consequências estão alagamentos, enxurradas, quedas de árvores e destelhamentos.

Instabilidade deve continuar durante a semana

A previsão indica que o tempo não deve se estabilizar imediatamente após o feriado. Na terça-feira (3), o sistema de baixa pressão continuará influenciando as condições atmosféricas e favorecendo a formação de novas áreas de chuva.

Entre quarta (4) e quinta-feira (5), a passagem de uma frente fria pelo Sul do Brasil poderá intensificar novamente a instabilidade, mantendo o risco de tempestades em diferentes regiões paranaenses.

O Simepar também prevê que novembro terá volumes de chuva acima da média histórica em todo o Paraná, especialmente no Oeste, Sudoeste e Centro-Sul. Isso não significa chuva contínua durante o mês, mas aumenta a preocupação com episódios de precipitação intensa concentrados em curtos períodos.

Defesa Civil orienta população a redobrar os cuidados

Diante da previsão, a recomendação é acompanhar os avisos meteorológicos e evitar deslocamentos desnecessários durante os temporais. Em caso de ventos fortes, a população deve procurar abrigo em locais seguros, longe de árvores, postes, estruturas metálicas e placas de publicidade.

Motoristas não devem tentar atravessar ruas alagadas, mesmo quando a água aparentar pouca profundidade. Durante tempestades com raios, é importante evitar áreas abertas e não permanecer embaixo de árvores.

Moradores de áreas sujeitas a alagamentos, enxurradas ou deslizamentos devem observar sinais de risco e seguir as orientações das autoridades.

Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193 e a Defesa Civil pelo 199.

A previsão poderá sofrer alterações conforme o deslocamento dos sistemas meteorológicos. Por isso, a orientação é consultar os alertas atualizados do Simepar, do Inmet e da Defesa Civil ao longo dos próximos dias.