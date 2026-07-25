Paraná entra em alerta para tempestades com risco de granizo e ventos fortes

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso amarelo de perigo potencial para tempestades no Paraná e regiões dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Goiás. O alerta começou às 9h deste sábado (25) e segue válido até às 23h59.

De acordo com o órgão meteorológico, os acumulados de chuva podem variar entre 20 e 30 milímetros (mm) por hora ou chegar a até 50 mm ao longo do dia. O aviso também prevê vistorias de ventos intensos, variando de 40 a 60 km/h, além da possibilidade de queda de granizo.

Apesar do alerta, o risco de corte de energia elétrica, alagamentos, queda de galhos de árvores e estragos em plantações é considerado baixo.

Regiões afetadas no Paraná

No Paraná, a faixa de atenção abrange grande parte do território, incluindo:

Norte Pioneiro e Norte Central

Noroeste e Oeste Paranaense

Centro Ocidental, Centro Oriental e Centro-Sul Paranaense

Além do estado, o aviso abrange áreas como o Triângulo Mineiro, Grande São Paulo, Campinas, Sul de Minas, Vale do Paraíba, Sul Fluminense e o Leste/Pantanal de Mato Grosso do Sul.

Recomendações de segurança

A Defesa Civil e o Inmet orientam a população a adotar medidas preventivas durante o período de instabilidade:

Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco leve de queda de galhos e descargas elétricas.

não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco leve de queda de galhos e descargas elétricas. Estacionamento: evite parar veículos próximos a torres de transmissão, estruturas metálicas e placas de propaganda.

evite parar veículos próximos a torres de transmissão, estruturas metálicas e placas de propaganda. Dentro de casa: evite utilizar aparelhos eletrônicos conectados diretamente à tomada durante o temporal.

Serviço e Emergências: Em caso de ocorrências ou necessidade de auxílio, entre em contato com a Defesa Civil (telefone 199) ou com o Corpo de Bombeiros (telefone 193).