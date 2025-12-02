Paraná alerta sobre câncer de pele e realiza mutirão de atendimento

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) emite alerta sobre os cuidados para prevenir o câncer de pele, com a chegada do verão. Entre janeiro e setembro de 2025, o estado registrou 7.906 procedimentos cirúrgicos em oncologia envolvendo a pele. Nos últimos 12 meses, esse número chegou a 10.431 procedimentos.

O câncer de pele é responsável por 33% dos casos de câncer no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. O Instituto Nacional do Câncer (Inca) projeta 220 mil novos casos da doença no país até o final de 2025.

Tipos de câncer de pele e fatores de risco

A doença se divide em três tipos principais: carcinoma basocelular, carcinoma escamoso e melanoma. O melanoma, embora menos frequente, apresenta o maior índice de mortalidade. Fatores de risco incluem histórico familiar, queimaduras solares frequentes, pele muito clara e idade acima de 65 anos.

Como parte das ações do Dezembro Laranja, mês de conscientização sobre o câncer de pele, hospitais públicos estaduais realizarão um mutirão de atendimento no dia 13 de dezembro. A iniciativa visa atender pacientes na fila de espera do SUS para consultas dermatológicas.

A prevenção é fundamental. Recomenda-se o uso de protetor solar com fator de proteção superior a 30, reaplicado a cada duas horas, além do uso de chapéu, óculos de sol com proteção UV e evitar exposição ao sol entre 9h e 15h.