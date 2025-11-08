Paraná ainda enfrenta ventos fortes e chuva durante o fim de semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O pior já passou, mas o alerta continua. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o Estado ainda deve registrar chuvas, raios e ventos fortes ao longo do fim de semana. As instabilidades se concentram neste sábado (08/11) nas regiões Norte, Noroeste e Campos Gerais, influenciadas pelo avanço de uma frente fria.

No Oeste, Sudeste e Sul, o tempo fica mais variável, com períodos de sol entre nuvens e pancadas isoladas de chuva. O principal alerta segue sendo a força dos ventos, especialmente na faixa Leste, entre a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral, onde há risco de rajadas intensas.

“Há previsão de mar mais agitado, principalmente nas praias do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. As temperaturas máximas devem ficar em torno dos 25 °C. O destaque é o ingresso do ar frio a partir da noite, quando as temperaturas mínimas caem de forma mais acentuada”, explica o meteorologista do Simepar Lizandro Jacóbsen.

No domingo (09/11), o cenário muda: a chuva perde intensidade e as precipitações se restringem a chuviscos entre Curitiba e o Litoral, regiões que também devem registrar maior nebulosidade. As temperaturas, no entanto, seguem em queda. Em Curitiba, a mínima prevista é de 12 °C, com máxima de 19 °C.

Alertas do Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para queda acentuada de temperatura em todo o Paraná. A previsão é de declínio entre 3 °C e 5 °C nas máximas até as 10h de domingo.

Além disso, um alerta vermelho, de grande perigo, indica a possibilidade de ventos costeiros intensos ao longo de todo o Litoral paranaense. “Em função da circulação do ciclone, que ainda está em formação no oceano, haverá aumento da intensidade dos ventos entre a tarde e a noite, acompanhado de maior concentração de nuvens. Não se descartam pancadas rápidas de chuva nesse período”, explica o meteorologista do Simepar Leonardo Furlan.

Em casos de emergências, é possível acionar a Defesa Civil do Paraná pelo telefone 190.