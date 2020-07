A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) contabilizou nesta segunda-feira (13) mais 1.040 novos diagnósticos positivo e 44 óbitos de coronavírus em todo o Paraná. Com a atualização do boletim da Sesa, o estado acumula 43.095 casos confirmados de coronavírus e 1.072 mortes da doença. Três casos foram excluídos por duplicidade (leia mais abaixo).

De acordo com o boletim, há 849 pacientes internados com o diagnóstico confirmado da covid-19. São 693 pacientes em leitos SUS (259 em UTI e 434 em enfermaria) e 156 leitos da rede particular (57 em UTI e 99 em enfermaria).

Outros 1.053 pessoas estão internadas no estado com a suspeita da covid-19, sendo 519 em UTI e 534 em enfermaria. Os pacientes estão em leitos das redes pública e particular.

Novos óbitos

De acordo com a secretaria, todas as pessoas que tiveram a morte por coronavírus registrada nesta segunda-feira, todas estavam internadas. Do total de 44 óbitos, 17 são mulheres e 26 homens, com idades entre 42 e 90 anos. Os casos ocorreram entre os dias 22 de junho e 13 de junho.

Dezessete pacientes residiam em Curitiba, dois em Campo Largo, três em Maringá, cinco em Paranaguá, quatro em Pinhais, quatro em São Jose dos Pinhais. Foi registrado um óbito em cada um dos municípios de Araucária, Colombo, Francisco Beltrão, General Carneiro, Itambé, Mandaguari, Paiçandu, Paula Freitas e São Pedro do Ivaí.

Exclusão de casos

A secretaria de saúde excluiu um caso confirmado no dia 25 de junho, em Cascavel, por duplicidade de notificação. Outro caso foi excluído, em Maringá, que havia sido confirmado no dia 26 de junho, também por duplicidade de notificação. Outra duplicidade foi encontrada num caso confirmado no dia 7 de junho, em Rondon, e excluída do relatório nesta segunda-feira