Paraná abre inscrições para feira de turismo em Lisboa em 2026

O Viaje Paraná, órgão vinculado à Secretaria estadual do Turismo, abriu nesta quinta-feira (11) inscrições para empresários e profissionais do setor turístico participarem como coexpositores na feira Better Tourism Lisbon Travel Market (BTL) em 2026. O evento acontecerá entre 25 de fevereiro e 1º de março em Lisboa, Portugal, com o objetivo de ampliar a presença do Paraná na região ibérica e na Europa.

As inscrições estão abertas até 18 de dezembro no site do Viaje Paraná, com vagas limitadas e sujeitas a critérios de participação. A BTL é considerada o maior evento do setor em Portugal, reunindo mais de 600 programações em cinco dias. Para a edição de 2026, a expectativa é receber mais de 82 mil visitantes e 1,6 mil expositores de mais de 100 países.

A participação na feira visa reforçar o posicionamento do Paraná como destino turístico competitivo para estrangeiros. O evento ganha destaque adicional devido ao novo voo direto que conectará Lisboa a Curitiba, ampliando a conectividade internacional do estado.

Em 2025, o Paraná recebeu mais de 100 mil turistas europeus, demonstrando o potencial de crescimento do setor no estado. A presença na BTL busca capitalizar esse interesse e promover os atrativos turísticos paranaenses para o público internacional.